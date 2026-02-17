ミラノ・コルティナ冬季五輪のフリースタイルスキー男子モーグル2種目で銀、銅と2つのメダルを獲得した堀島行真（28＝トヨタ自動車）が17日、メダリスト会見に出席。今大会の2個のメダル獲得を振り返り、家族への感謝の思いを語った。モーグル（シングル）で銅メダル、2選手が併走する対決方式の新種目デュアルモーグルで銀メダルを獲得。22年北京大会の銅メダルに続き、計3個のメダルを手にした。18年平昌、22年北京大会と