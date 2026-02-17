ミラノ・コルティナオリンピック、フィギュアスケートペアフリーで歴史的瞬間が生まれました。世界歴代最高得点で日本史上初の金メダルとなった三浦璃来選手（24）、木原龍一選手（33）の“りくりゅう”ペア。表彰式後のインタビューで「ずっと泣いてるんですよ。いつも引っ張ってくれる龍一君が。だから今回は私がお姉さんでした」と語った三浦選手。見えてきたのは2人の厚い信頼関係でした。前日のショートプログラムでは、リフ