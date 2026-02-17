市が誤って破壊してしまったのと同じ「陣出遺跡」で、昨年１０月に一般公開された竪穴式住居跡（鎌倉市提供）鎌倉市が深沢地区の再開発工事で奈良時代から平安時代の集落の遺跡を誤って掘り返して壊した問題で、松尾崇市長は１７日の市議会本会議で「文化財を保護する立場の市が遺構を毀損（きそん）したことは誠に遺憾」と謝罪し、内部調査に着手する意向を示した。市が破壊したのは８、９世紀の集落跡とみられる「陣出遺跡」