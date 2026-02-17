お笑いコンビ「ロザン」菅広文が、中道改革連合に対して“本音”をぶつけたことが話題となっている。「そもそも中道改革連合は、衆院選で大敗した責任を取り、野田佳彦、斉藤鉄夫両共同代表が辞任を発表しました。そして2月13日の代表選で小川淳也氏が新代表に選出されました」（スポーツ紙記者）そんなさなか、菅はロザンのYouTubeチャンネルで代表選に触れつつ、こう切り出した。「『ぶっちゃけて聞きたいんやけど、解党せえ