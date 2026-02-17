©UTA☆PRI-ANIME PROJECT©King Record Co., Ltd.「うたの☆プリンスさまっ♪」と「ヒプノシスマイク -Division Rap Battle-」によるコラボレーション「新曲コラボ」の第2弾として、HE★VENS ＆ Buster Bros!!! ＆ Bad Ass Templeによる「FLAG」が、2月18日0時より各種音楽配信サービスにてリリースすることが発表された。これを記念し、「FLAG」の1コーラストレーラーが2月18日19時にKING RECORDS公式YouTubeにてプレミ