『劇場版 転生したらスライムだった件 蒼海の涙編』より、新規場面写真12点が解禁された。主人公リムルたちが海底の国の巫女（みこ）ユラと出会い、海に渦巻く陰謀と対峙（たいじ）する、緊迫感あふれるアクションシーンの数々が切り取られている。【写真】『劇場版 転スラ』オリジナルグッズ情報も公開に新たな物語の舞台は、水竜を守り神とあがめる、海底にある国・カイエン国。そこは人々が平和な地を求めて世界をさまよい