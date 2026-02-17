◆第４３回フェブラリーＳ・Ｇ１（２月２２日、東京競馬場・ダート１６００メートル）美浦トレセン＝２月１７日ペリエール（牡６歳、美浦・黒岩陽一厩舎、父ヘニーヒューズ）は２歳時に全日本２歳優駿・Ｊｐｎ１での３着で頭角を現し、３歳時はヒヤシンスＳ・リステッド、ユニコーンＳ・Ｇ３と今回と同じ東京のダートマイルで実績を残している。前走のチャンピオンズＣ・Ｇ１は外の８枠１５番で１８００メートルの距離というこ