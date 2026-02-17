◆ミラノ・コルティナ五輪▽スノーボード（１７日・リビーニョ・スノーパーク）１７日午後１時（日本時間同９時）から予定されていた女子スロープスタイルの決勝が、天候不良のため延期となった。競技開始まで２時間を切った中での発表となった。国際オリンピック委員会のリビーニョ会場の担当者によると、現段階では延期後の開催日程は決まっていない。１５日の予選も悪天候予報を考慮して、１日前倒しで行われた。決勝に向