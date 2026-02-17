ミラノ・コルティナ五輪のフリースタイルスキー男子デュアルモーグルで、堀島行真（２８）＝トヨタ自動車＝が銀メダルを獲得。一夜明けた１７日のメダリスト会見に出席し「これまでの五輪では結果に左右されて自分のやるべき事を見失うこともあった。今大会に関してはプラン通りに自分をコントロールしながらやっていくことが実現できた。過程に、すごく満足するような今大会になった」と成長を実感。「もうすでに４年後へスター