優しく注意したつもりが、返ってきたのは想定外の自己申告。場の空気が止まったその一言から小さな笑いが起き、返す言葉が見つからない上司。筆者が友人に聞いた新入社員のエピソードです。 自信満々な新入社員がやってきた 私の職場に、新入社員のAくんが配属されました。明るくて受け答えもハキハキしている、とても真っ直ぐな若者です自己肯定感が高めで、それはそれで今の時代に必要な強みのようにも感じていました