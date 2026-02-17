巨人の丸佳浩外野手が１７日、ロッテとの練習試合に「２番・左翼」でスタメン出場し、３回に適時打を放った。５回には脇腹付近に死球を受けて途中交代となったが「めっちゃ悔しいですね。デッドボール当たらないのが売りだったので。悔しいです。申し訳ないです、ピッチャーに」と逆に謝罪した。３回無死一、二塁から左中間へ先制の適時打を放った。「真っすぐを１スイングである程度前に飛ばせたので、ある程度勝負できたって