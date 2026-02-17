岡山大学次期農学部長村田芳行 教授 岡山大学は17日、次期農学部長の適任者を決定しました。現学部長の任期満了に伴うものです。 次期農学部長は、岡山大学学術研究院環境生命自然科学学域の村田芳行教授（61）です。千葉県習志野市の出身で、「農芸化学」が専門分野です。 任期は2026年4月1日から2028年3月31日です。