津山市役所 岡山県津山市は16日、2026年度の当初予算案を発表しました。一般会計の総額は前年度比3.3%減の513億6200万円です。2月8日に市長選があったため、政策的な判断が必要な予算の計上を見送り、必要経費や継続案件を中心とした骨格予算です。 ハード事業では、2027年4月のオープンを予定している久米総合文化運動公園の市民プールの整備に約8億2000万円、大崎公民館の駐車場整備と河辺公民館の建て