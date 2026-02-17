東杜和（ひがし・とわ）気象予報士が「天気のギモン」にお答えします。今回は、私たちの日常に当たり前のように存在する天気予報の歴史についてお話します。こんなギモンが寄せられました。『天気予報がなかった時代は、どのように天気を予想していたのでしょうか』江戸時代になる前までは天気予報がなく、「観天望気」という手段で天気を予想していました。「観天望気」とは、自然現象や生物の行動から天気を予想することです。例