ミラノ・コルティナオリンピックのフィギュアスケートで、木原龍一選手と三浦璃来選手のペアが金メダルを獲得しました。木原選手の地元や元同僚らも、快挙を祝いました。 ■木原選手の元同僚が語った“本当の強さ” 金メダルの“歓喜”から数時間後、木原選手の地元・東海市役所では、さっそく横断幕がかけられ、多くの市民がお祝いのメッセージを書き込んでいました。 市民ら：「『町内の星』