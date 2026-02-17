名古屋U-18の大西利都、青森山田高校の月舘汰壱アブーバクルと大物2人加入関東大学リーグ1部の早稲田大学が2026年度の新入部予定選手を発表した。早稲田は横浜F・マリノスなどで活躍した兵藤慎剛監督がチームを率いる。昨年、関東大学リーグ2部で2位となり、3年ぶりの1部昇格を果たした。新入部予定選手リストにはU-18日本代表の経験を持つ名古屋グランパスU-18のFW大西利都と青森山田高校のDF月舘汰壱アブーバクルの2人や、