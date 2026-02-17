NHK大阪放送局はこのほど、『わたしの「好き▼」を研究！偏愛レポート〜VTuber編〜』（▼＝ハートマーク）の制作を発表した。【画像】かわいい！世界初のVTuberキズナアイ全身ショットVTuber（バーチャルYouTuber）が好きすぎる＝偏愛する学生たちが、調査や研究した内容をレポートにまとめて、真面目に熱くプレゼンテーションする。3月3日に大阪・近畿大学東大阪キャンパスで公開収録を行う。出演はキズナアイ(KizunaAI)。