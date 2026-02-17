きのう、東広島市の住宅で男性が殺害された事件。犯人が強い殺意を持って男性を殺害したとみられることがわかりました。きのう午前3時40分ごろ、東広島市黒瀬春日野の住宅地で、「血まみれの人が助けを求めている」「建物2階から火が出ている」と、近隣住民から通報がありました。燃えている住宅に駆けつけた警察官は、この家に住むとみられる40代の男性が住宅の裏側で血を流して倒れているのを発見。男性はその場で死亡が確認され