県政担当キャップの神林記者です。富山県の新年度予算案は過去最大規模となりました。物価高騰への対応や社会保障費・人件費の増加、また国が新たに進める施策や県武道館など、施設整備の本格化が増加の理由だとしています。財政は将来的にも厳しく、毎年60億円から70億円ほどの財源不足が見込まれるため、県は事業を見直し、210の事業を廃止または停止し、およそ13億円を削減しました。今回の予算案ポイントは何でしょうか。県は3