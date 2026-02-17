あす召集される特別国会に向け、与野党ともに準備が慌ただしく進んでいます。自民党ではきょう、新人議員を対象にした研修会がおこなわれました。きょう、国会内にある議員会館の事務所の一室。参政党豊田真由子氏「本当に新たな気持ちで生まれ変わって…」入居のため慌ただしく動くのは、参政党から立候補し当選した豊田真由子氏です。秘書への暴言などで自民党を離党後、およそ9年ぶりに国政へ復帰することになります。参政党