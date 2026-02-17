富山県はきょう、一般会計で6338億円余りとなる新年度の当初予算案を発表しました。物価高騰への対応などにより大幅に増え、当初予算としては過去最大の規模となっています。県の新年度予算案は、一般会計で6338億円余りで、今年度より330億円余り増え、過去最大の規模となりました。増加の主な要因は、物価高騰への対応や社会保障費、人件費の増加に加え、国が新たに始める小学校の給食費の負担軽減や、高校授業料の無償化に伴う