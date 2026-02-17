スポーツ紙の映画担当記者が選ぶ映画賞、ブルーリボン賞の授賞式が行われました。新人賞を受賞したのは、ロックバンド「SUPER BEAVER」のボーカル・渋谷龍太さん（38）です。渋谷龍太さん：賞とは無縁の人生を歩んで来ましたが、一番最初に頂けた賞がこのような賞であることは本当にうれしいことだなと、すごく実感しております。作品賞は、興行収入が200億円を突破した映画「国宝」。李相日監督が登壇しました。助演男優賞は、映