藤田ニコルさんが、自身のYouTubeチャンネルに『【質問返し】Instagramで募集していた質問をかなり語りながら返してみました』の動画を投稿。ファンから募集した様々な質問に回答してくれました。中には愛用品を教えてくれる場面も。【関連記事】藤田ニコル「うちのベスコス」千円以下！プロも愛用するCANMAKEの優秀アイテム■眉マスカラ動画内で紹介したのはこちら！CANMAKE/コンシーラーブロウマスカラ 税込748円（公式サイトよ