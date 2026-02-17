JUDYDOLLより、「ときめき涙袋パレット」全2色が登場。2026年2月下旬よりドン・キホーテ、アピタ、ピアゴ限定で順次発売となる。■低彩度カラーで初心者でも使いやすいふんわりマットハイライトは高密度のしっとりパウダーが肌に密着し、目の下の窪みを自然にカバーしてくれる。パールハイライトはなめらかな質感できらりと輝くツヤをプラス。シルクラメは粉飛びしにくい繊細な輝きで、自然なぷっくり感を演出。エアリーシャドウは