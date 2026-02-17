ナチュリエから、世界中で愛されるポケモンを描いたブランド初のスペシャルデザインが登場。「ナチュリエ ハトムギ化粧水 ポケモンデザイン」2種、「ナチュリエ ハトムギ保湿ジェル ポケモンデザイン」1種を2026年2月24日より数量限定で全国発売する。■限定パッケージピカチュウやポッチャマ、イーブイをあしらった春らしいデザインを採用。ブランドカラーを基調とした親しみやすい仕上がりで、年齢や性別を問わず手に取りやすい