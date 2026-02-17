俳優の塩野瑛久がInstagramを更新し、火曜ドラマ『未来のムスコ』（TBS系）で共演中の小瀧望と兵頭功海との3ショットを公開した。 参考：『未来のムスコ』第2章開幕へ2月14日よりTVerでの期間限定「全話無料配信」もスタート 『未来のムスコ』は、志田未来が演じる主人公・汐川未来の前に突如現れた、「ママの未来とパパの“まーくん”を仲直りさせるために時空を超えた」と言う颯太（天野優）と共に、“ま