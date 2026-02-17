高校の女子生徒が不登校になったのはいじめが原因だとして、この女子生徒が高校を運営する学校法人に対し、３３０万円の損害賠償を求めた裁判の第一回口頭弁論が開かれ、学校法人側は請求の棄却を求めました。 【写真を見る】複数人の生徒から仲間外れや無視東海大山形の女子生徒がいじめを理由に学校法人へ損害賠償求める学校法人側は請求の棄却求める（山形） 訴えを起こしたのは東海大学山形高校の女子生徒です。 訴状に