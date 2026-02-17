千葉県松戸市の市立病院に勤務していた男性医師が、過労が原因で自殺したとして山形市に住む男性の両親が松戸市に対し１億８０００万円あまりの損害賠償を求めた裁判がはじまり、市側は男性の死と業務の因果関係について争う姿勢を示しました。 【写真を見る】1月に150時間～200時間近く時間外勤務千葉県松戸市の市立病院勤務の男性医師が過労自殺遺族が市へ1億8900万円の損害賠償求める これは千葉県松戸市の市立病