中国で春節の大型連休が始まりました。日中関係が冷え込むなかその影響はでているのでしょうか？中国の旧正月を祝う「春節祭」。神戸・南京町で１９８７年から続く恒例の催しです。一瞬にして顔の面が変わる中国の伝統芸能「変臉」などが披露され、広場は熱気に包まれました。日中関係の悪化で、中国政府が日本への渡航自粛を呼びかけるなどしていますが…（南京町朋榮小松孝行さん）「中国の観光のお客さんってこういう