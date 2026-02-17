医師らが逮捕された保険金の詐欺事件。被害額は１億円を超えるとみられています。警察によりますと、詐欺の疑いで逮捕された医療法人の理事長で医師の西原弘道容疑者（６４）と、京都府井手町の無職・中谷匡浩容疑者（５１）ら５人は去年７月、西原容疑者が兵庫県内で経営する「第２西原クリニック」に入院したとするウソの診断書を作るなどして、保険会社から入院給付金など計約２９５万円をだまし取った疑いがもたれています