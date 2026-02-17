ロサンゼルス・ドジャース公式Instagramは2月17日、投稿を更新。大谷翔平選手らの私服ショットを公開しました。【写真&動画】大谷翔平選手らの朝の様子「おはよう、チャンピオンたち」同アカウントは「ポジションプレーヤーからおはようございます！」と英語でつづり、13枚の写真と1本の動画を公開。朝の球場入りと思われる様子で、選手たちのラフな私服姿を紹介しています。7枚目の写真と動画後半には大谷選手も登場。ニュー