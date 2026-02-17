バスケットボールのBリーグ1部・秋田ノーザンハピネッツに入団する早大バスケットボール部4年の岩屋頼（22）と堀田尚秀（22）が17日、東京都新宿区の早稲田キャンパスで指名あいさつ会見を行った。Bリーグは1月29日に初のドラフトを開催。今秋スタートの最上位カテゴリー「Bリーグ・プレミア」の26チーム中23チームが参加し、志望届を提出した108選手のうち11人が指名を受けた。岩屋は全体5位、堀田は全体9位でともに秋田から