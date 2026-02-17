大阪学芸高の卒業式後、取材に応じる西矢椛＝17日、大阪市2021年東京五輪スケートボード女子ストリートで13歳の日本選手最年少金メダリストに輝いた西矢椛（サンリオ）が17日、大阪学芸高の卒業式後に大阪市内で記者会見し、大学に進学せずスケートボードの活動に専念したい意向を表明した。開催中のミラノ・コルティナ冬季五輪で「日本選手が活躍している姿に刺激をもらった」という。2024年パリ五輪は日本代表を逃したが、20