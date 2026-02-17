ＷＢＣ日本代表「侍ジャパン」の宮崎事前合宿は、１７日から第２クールが始まった。午前はサインプレーなどの確認のため非公開。午後のブルペンでは、井端監督が投手陣に熱視線を送った。指揮官が興奮ぎみに評したのが、貴重なセットアッパーを担う松本裕樹投手（２９＝ソフトバンク）だった。「これは個人的なあれ（印象）ですよ」と前置きした上で「僕の中で一番タイミングが取りづらい投手。ちょっと僕は嫌」と打者目線で絶