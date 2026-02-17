フリー世界新となる158.13点で大逆転金メダルミラノ・コルティナ五輪のフィギュアスケートのペア・フリーが16日（日本時間17日）に行われ、ショートプログラム5位だった三浦璃来・木原龍一組（木下グループ）がフリー世界新となる158.13点をマーク。合計を231.24点とし、ペアでは日本史上初となる金メダルを獲得した。快挙には野球ファンも大興奮だった。「グラディエーター」の音色に、りくりゅうペアが完全に同調した。前日のS