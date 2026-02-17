中学生バイオリニスト／渡邉晴乃さん 岡山・香川の子どもたちの今をお伝えする「こどもミライパーク」のコーナーです。世界を目指して日々、練習に取り組む岡山県倉敷市の中学生バイオリニストを紹介します。 金光学園中学の2年生、渡邉晴乃さん（14）です。 （渡邉晴乃さん）「落ち着いてお茶とかお菓子をいただくことが楽しい」 茶道部に所属し週に1度、茶の湯を楽しんでいます。 そんな