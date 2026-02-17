ただ楽しく飲むだけじゃもったいない！せっかくの飲み会なら、さりげない気配りで“感じのいいコ”を目指したい♡ そこで今回は、お店の探し方から退店時のマナーまで、周囲に差がつく「リスペクトされる飲み方」をご紹介。明日からすぐ実践できる飲み会テクをぜひチェックしてみて♡リスペクトされる飲み方さらに飲み会を極める方法飲み会慣れしているコたちへワンステップ上のお役立ちマナーをご紹介。全部マスターす