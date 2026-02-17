◆練習試合広島１０―１楽天（１７日・コザ）現役ドラフトで加入した辰見鴻之介内野手が「打」のアピールに成功した。練習試合・楽天戦に「８番・右翼」で先発。古巣相手に８回に二塁打を放つなど、猛打賞をマークし「練習でやっていることがしっかり出せた」と胸を張った。武器の「足」も健在。６回には楽天時代は禁止されていたヘッドスライディングで二盗に成功した。遊撃手の動きを見ながら「足」か「頭」をとっさに判断