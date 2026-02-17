１６日、並んで座り中国の年越し文化を体験する地元住民や観光客、外国人ら。（重慶＝新華社記者／陳誠）【新華社重慶2月17日】中国重慶市永川区の古い街並みが残る松漑（しょうがい）古鎮で除夕（旧暦の大みそか）に当たる16日夜、長江沿岸で脈々と伝わる習俗「千家宴」が盛大に催された。ランタンが飾られ、濃厚な年越しの雰囲気に包まれた会場では、地元の住民や観光客、外国人らが並んで座り、地元の美食を共に味わいながら