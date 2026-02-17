広島・東広島市の住宅で火事が発生し、夫婦とみられる男女が死傷した事件で、何者かが1階の窓から侵入した可能性があることが新たに分かった。火事の起きた住宅の裏庭で流血していた男性が死亡事件から一夜が明け、現場の住宅では消防と警察による現場検証が行われた。事件があった家は外壁が焼け落ち、建物の骨組みが焦げてむき出しとなっていた。損傷の激しい2階部分にも捜査員が入っていて、2階部分で作業しているのが見えた。1