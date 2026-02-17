逃亡先の奄美大島で身柄を確保されたスカウトグループ「ナチュラル」のトップを再逮捕です。再逮捕された「ナチュラル」の会長・小畑寛昭容疑者（41）と集金担当の坂口隆樹容疑者（28）ら4人は、2023年、20代の女性を群馬県内の風俗店に紹介した職業安定法違反の疑いが持たれています。小畑容疑者らは、リクルーター役を使ってSNSで女性をスカウトし、風俗店から紹介料を受け取っていたとみられています。警視庁は風俗店などを家宅