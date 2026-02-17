群馬県伊勢崎市で飲酒運転したトラックに衝突され親子3人が死亡した事故で、被告の男に懲役20年が言い渡されたことを受けて遺族が墓参りをしました。【映像】記者の質問に答える遺族湊斗くんの母「20年しか罰を与えられなくてごめんねと手を合わせた。どうやっても20年超えられないのはあきらめるしかないのかなと」鈴木吾郎被告（71）はおととし、酒を飲んでトラックを運転し、3人を死亡させたなどの危険運転致死傷罪に問われ