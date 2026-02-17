男子個人ラージヒル後半距離で力走する山本涼太（右）＝テーゼロ（共同）17日のノルディックスキー複合・男子個人ラージヒルは、山本涼太（長野日野自動車）が日本勢最高の15位だった。前半飛躍（ヒルサイズ＝HS141メートル）で136.5メートルを飛んで首位に立ったが、後半距離（10キロ）で順位を落とした。渡部暁斗（北野建設）は前半の順位を維持して19位、谷地宙（JAL）は21位。ノーマルヒル金メダルのJ・オフテブロ（ノル