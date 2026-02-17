立憲民主党の杉尾秀哉参院議員が１７日、Ｘに投稿。立憲所属の衆院議員が中道改革連合に移籍して、衆院選で大敗した中で、「立憲民主党の選挙後初会議」が行われたと伝えた。自身は政調会長代行に就くことを記し、会議の内容を「執行部から『高市政権が圧倒的な力を持っているが我々は徹底的に対峙する』『与党からの予算の年度内成立の要求は財政民主主義に反する』などの発言あり」と伝えた。「また総会では選挙総括の都道