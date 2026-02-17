アメリカのトランプ大統領は日本の衆議院選挙で高市総理大臣が率いる自民党が圧勝したことについて、「私の支持が要因だ」などと一方的に主張しました。【映像】トランプ大統領のコメントトランプ大統領 「日本の素晴らしい総理が圧勝されたと聞いて非常に光栄だ。勝利は予想していたが、史上最大級の得票で勝利した」トランプ大統領は16日、記者から「あなたは多くの共和党の予備選挙でキングメーカーになってきた」と質問さ