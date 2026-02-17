3月8日に行われる名古屋ウィメンズマラソンの招待選手が発表されました。注目は、女子マラソン日本記録保持者の前田穂南選手で、名古屋で自身の日本記録更新を狙います。日本陸連シニアディレクターの高岡寿成さん：「強力な外国人選手についていくことによって、日本記録や2時間20分切りが、複数の選手が出ることを期待したい」今年9月に名古屋で開かれるアジア大会の出場権、そして2028年のロサンゼルスオリンピック