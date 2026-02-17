価格に対して充実装備＆低燃費＆走りの良さが魅力ホンダのフラッグシップミニバンとしてラインナップされている「オデッセイ」。現在は5世代目のモデルが販売中となっていますが、どんな特徴を持つモデルなのでしょうか。改めてその特徴を見ていきます。1994年に初代が登場したオデッセイは、当時のRV（レクリエーショナル・ヴィークル＝いわゆるミニバンやSUVのこと）ブームに対して多人数乗車モデルを持たなかったホンダ