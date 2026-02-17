赤磐市の前の市長が進めていた会員制大型スーパーの誘致について、事業の進め方の是非を調査する百条委員会が開かれました。きょう（17日）は当時の副市長が参考人として呼ばれ、「市民の信頼をもって進められたものではない」と証言しました。 百条委員会は、赤磐市の前市長の友實武則氏がトップセールスで進めていた会員制大型スーパーの誘致に関して、議会に説明がないまま事業が進められるなど