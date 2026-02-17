来月３日の桃の節句にあわせ、群馬県高崎市新町ではいま、ひな人形で街なかを彩るイベントが開かれています。 このイベントは、町を盛り上げ、活性化させようと新町まちづくり塾などが毎年開いているもので今年で２０回の節目を迎えました。 商店や飲食店など４３店舗に飾られた様々なひな人形。メイン会場の新町行在所には昭和から平成までの７段構えのひな人形が８組展示されているほか、昭和初期の御殿飾りも見ることができま