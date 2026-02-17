投資家を対象にした会社説明会が群馬県高崎市内で開かれ群馬銀行が今後の経営などを説明しました。 この会社説明会は地元の投資家に群馬銀行について身近に感じてもらおうと年に２回開かれていて今回は、高崎市の素材メーカー群栄化学工業と合同で行われました。 群馬銀行の深井彰彦頭取は去年３月期の決算で純利益が４３９億円と最も高くなったことや、今年３月期には５５０億円を見込むことを紹介しました。 また